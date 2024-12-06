Журналіст розповів про проблему у донецькому клубі

У донецькому "Шахтарі" панує нездорова атмосфера та виникають конфлікти між українськими та бразильськими гравцями. Напередодні донеччани в емоційному матчі програли ПСВ (2:3) у Лізі чемпіонів.

Про проблеми у "Шахтарі" повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску "ТаТоТаке" на однойменному YouTube-каналі. За його словами, Гірникам слід звернути увагу на цю проблему.

"Що стосується бразильців, то мені здається, що зараз "Шахтарю" дуже важливо запобігати ситуаціям, які виникають у певних матчах.

Мені про це розповідають свідки, коли українські футболісти, скажімо так, лідери "Шахтаря", можуть просто під час матчу підбігти до лавки й сказати на адресу умовного Кевіна щось на кшталт такого: "Перекладіть цьому дов*****у, щоб він почав грати на команду”, – сказав Співаковський.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-офф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Борусією" Д та "Брестом".