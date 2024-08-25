Зінченко став мемом: відео з матчу "Арсеналу" завірусилося у мережі

Українець був явно чимось незадоволений під час гри

Днями лондонський "Арсенал" обіграв "Астон Віллу" у рамках матчу другого туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Лівий захисник Канонірів Олександр Зінченко, у якого був конфлікт із головним тренером збірної України Сергієм Ребровим перед Євро-2024, весь матч просидів на лаві запасних.

У пряму трансляцію поєдинку потрапив цікавий момент на лаві запасних Пушкарів. На кадрах можна побачити незадоволене обличчя Зінченка. Про це повідомляє "Телеграф".

Відео з українцем завірусилося у мережі та набрало майже мільйон переглядів за день. Користувачі жартують, що Олександр розуміє, що Юррієна Тімбера та Ріккардо Калафьорі лондонський клуб купив не просто так, і тепер він все частіше розпочинатиме ігри на лаві запасних.

Відеоогляд матчу "Астон Вілла" - "Арсенал" - 0:2

Нагадаємо, Зінченко разом зі збірною України провалився на Євро-2024, не зумівши вийти із групи. До речі, футболіста підтримували на трибунах дружина Влада та дочка Єва.

Раніше знаменитий футболіст Серж Ор’є закликав Олександра йти захищати Україну на війні із Росією. Це сталося після скандального інтерв’ю українця. До речі, після нього Зінченка розкритикував у мережі.