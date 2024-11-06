Супергол та камбек: "Шахтар" здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів (відео)

Гірники нарешті забили та перемогли у головному єврокубку

У середу, 6 листопада, донецький "Шахтар" приймав швейцарський "Янг Бойз" у рамках матчу 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні Гірники зіграли з київським "Динамо" у головному дербі країни.

Зустріч, що проходила у Гельзенкірхені (Німеччина) на "Арені АуфШальке", завершилася з рахунком 2:1 на користь Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм розпочався з атак Гірників, проте першими забили гості. На 27-й хвилині Кастріот Імері, скориставшись помилкою Бондаренка в обороні, легко прошив Різника ударом з лінії штрафного майданчика. Донеччани відігралися вже в наступній атаці – Олександр Зубков замкнув ідеальний простріл Судакова. Під завісу першої половини сам Георгій створив невелике футбольне диво, оформивши диво гол.

У другому таймі Гірники зіграли по рахунку, зберігши потрібний результат на табло.

"Шахтар" – "Янг Бойз" – 2:1

Голи: Зубков (31), Судаков (41) – Імері (28)

Попередження: Конопля (81) – Блум (40), Атекаме (45+3), Ніасе (70)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Судаков, Криськів (Степаненко, 93), Бондаренко (Франьїч, 93), Кевін (Марлон, 79), Егіналду (Сікан, 68), Зубков

"Янг Бойз": Келлер, Блум, Беніто (Лакоми, 33), Лаупер (Сміт, 62), Атекаме, Коллі (Віржиньюс, 62), Ніасе, Угринич, Маль (Еліа, 62), Імері (Монтейру, 46), Ганвула

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Янг Бойз" буде доступний тут найближчим часом.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки, забивши перший гол на євроарені лише у 4 турі. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). У третьому турі "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, ПСВ та "Брестом".