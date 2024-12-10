"Шахтар" не уникнув розгрому від "Баварії" у Лізі чемпіонів (відео)

Донецький клуб дав бій німецькому гранду

У вівторок, 10 грудня, "Шахтар" зіграв із "Баварією" у рамках 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Гірникам залишилося провести лише дві гри у цьому раунді головного єврокубку.

Зустріч, що проходила у Гельзенкірхені (Німеччина) на арені "АУФ Шальке", завершилася з рахунком 5:1 на користь "Баварії". Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники вдало стартували у другій грі поспіль, але знову результат зустрічі був не за українським клубом. На 5-й хвилині Кевін, отримавши передачу від Олександра Зубкова, реалізував вихід фактично віч-на-віч. Донеччани непогано оборонялися, але пропустили два ще до перерви. За мюнхенців відзначилися Конрад Лаймер та Томас Мюллер.

У другому таймі "Баварія" дотиснула Гірників — відзначилися Майкл Олісе (дубль) та Джамал Мусіала.

"Шахтар" – "Баварія" – 1:5

Гол: Кевін (5) – Лаймер (11), Мюллер (45), Олісе (70, пенальті; 93), Мусіала (87)

Попередження: Криськів (55), Траоре (82) – Сане (7), Горецка (82)

"Шахтар": Різник, Грам, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон (Криськів, 46), Кевін (Егіналду, 77), Судаков, Бондаренко (Педріньйо, 77), Зубков (Невертон, 83), Сікан (Траоре, 46)

"Баварія": Перец, Геррейру (Боей, 65), Кім Мін Чже (Дайер, 88), Упамекано, Лаймер (Асну, 88), Кімміх, Горецка, Сане (Тель, 65), Олісе, Мусіала, Мюллер (Ібрагімович, 88)

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Баварія" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1). У 5 турі донеччани програли ПСВ у матчі-трилері (2:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-офф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 з 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку у ЛЧ, за підсумками комп'ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Боруссією" Д та "Брестом".