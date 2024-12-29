Хто може побити Усика? Відомий тренер дав відповідь

Фахівець назвав єдиного непереможного "бійця"

Американський тренер з боксу Тедді Атлас порівняв чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з великими чемпіонами минулого. Нещодавно українець удруге переміг Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Відповідний коментар Атласа наводить THE FIGHT with Teddy Atlas. За словами тренера, перемогти українця може лише час.

"Мені поставили питання — хто може перемогти Усика? Я відповів — лише час. Той самий час, який з’являвся для того, щоб перемогти всіх великих боксерів.

Він причаївся і чекає. Неважливо, тебе звати Алі, або тебе звати Джо Луїс, або тебе звуть Усик. Він чекає на свій момент. Час – єдиний непереможний боєць. Усику скільки, 38? 37-38.

Я не говорю, що ми бачимо ознаки погіршення, навіть думати про таке не можна. Він веде здоровий спосіб життя. Але є проблема з усіма великими боксерами, хіба що окрім Марчіано – вони залишаються надто надовго", – заявив Атлас.

Нагадаємо, після перемоги над "Циганським королем" Усик продемонстрував усьому світу справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок.

На сайті "Телеграф" можна переглянути відео кращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також повне відео бою. Крім того, ознайомтеся з підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту, який вперше в історії боксу судив бій.