Кто может побить Усика? Известный тренер дал ответ

Специалист назвал единственного непобедимого "бойца"

Американский тренер по боксу Тедди Атлас сравнил чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с великими чемпионами прошлого. Недавно украинец во второй раз победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Соответствующий комментарий Атласа приводит THE FIGHT with Teddy Atlas. По словам, тренера, победить украинца может только время.

"Мне задали вопрос — кто может победить Усика? Я ответил — только время. То самое время, которое появлялось для того, чтобы победить всех великих боксеров.

Оно затаилось и ждет. Неважно, тебя зовут Али, или тебя зовут Джо Луис, или тебя зовут Усик. Оно ждет своего момента. Время — единственный непобедимый боец. Усику сколько, 38? 37-38.

Я не говорю, что мы видим признаки ухудшения, даже думать о таком нельзя. Он ведет здоровый образ жизни. Но есть проблема со всеми великими боксерами, разве что кроме Марчиано — они остаются слишком надолго", — заявил Атлас.

Напомним, после победы над "Цыганским королем" Усик продемонстрировал всему миру настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок.

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео боя. Кроме того, ознакомьтесь с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта, который впервые в истории бокса судил бой.