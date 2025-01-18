Світоліна здійснила гучну сенсацію на Australian Open (відео)

Українська спортсменка вибила з турніру 4-ту ракетку світу

У суботу, 18 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) зіграла матч третього кола на турнірі Великого Шлему Australian Open-2025. Еліна стала єдиною з українських тенісисток, кому вдалося пробитися до 4-го раунду.

Українка у 3-сетовому протистоянні обіграла четверту ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:0 на користь українки. До речі, тенісистки вперше грали між собою. Додамо, що у наступному раунді Світоліна зіграє проти нейтральної тенісистки з РФ Вероніки Кудерметової (№75 WTA), яка напередодні завдала поразки Беатріс Хаддад Мая (№17 WTA) із Бразилії.

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Паоліні буде доступний тут пізніше.

Світоліна 12 разів виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії. Найкращим її результатом стало потрапляння до чвертьфіналу у 2018 та 2019 роках.

Раніше п’ята ракетка світу із РФ Данило Медведєв розбив ракеткою камеру на сітці під час матчу Australian Open-2025. У наступному колі росіянин продовжив істерити.