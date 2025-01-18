Свитолина совершила громкую сенсацию на Australian Open (видео)

Украинская спортсменка выбила из турнира 4-ю ракетку мира

В субботу, 18 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) сыграла матч третьего круга на турнире Большого Шлема Australian Open-2025. Элина стала единственной из украинских теннисисток, кому удалось пробиться в 4-й раунд.

Украинка в 3-сетовом противостоянии обыграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини из Италии. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:0 в пользу украинки. К слову, теннисистки впервые играли между собой. Добавим, что в следующем раунде Свитолина сыграет против нейтральной теннисистки из РФ Вероники Кудерметовой (№75 WTA), которая накануне нанесла поражение Беатрис Хаддад Майя (№17 WTA) из Бразилии.

Полный видеообзор матча Свитолина — Паолини будет доступен здесь позднее.

Свитолина 12 раз выступает на Открытом чемпионате Австралии. Лучшим ее результатом стало попадание в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

Ранее пятая ракетка мира из РФ Даниил Медведев разбил ракеткой камеру на сетке во время матча Australian Open-2025. В следующем круге россиянин продолжил истерить.