Світоліна стала обличчям українського бренду: космічні фото

Друга ракетка України на якийсь час стала моделлю

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна стала обличчям бренду GASANOVA. Напередодні українка дійшла до чвертьфіналу Australian Open-2025, повторивши свій найкращий результат у кар’єрі.

Про співпрацю з українським брендом Еліна повідомила на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка також додала кілька фото, на яких вона позує в одязі від GASANOVA.

Еліна Світоліна

"Колекція GASANOVA осінь-зима 2024/25 досліджує силу, витримку та відвагу української жінки. Ця капсула натхненна жіночою рішучістю, здатністю долати виклики та прокладати шлях у майбутнє. Натхненням для дизайнерки Ельвіри Гасанової стали українські жінки, які своєю стійкістю та впевненістю змінюють світ. Саме тому обличчям колекції є саме Еліну Світоліну", — йдеться у повідомленні.

Довідка: GASANOVA – український бренд одягу заснований у Донецьку у 2013 році дизайнером Ельвірою Гасановою. 17 лютого у рамках Українського тижня моди бренд GASANOVA представить нову колекцію.

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025 Еліна здобула перемогу над четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні з Італії (2:6, 6:4, 6:0), пройшла американку Керолайн Доулхайд (6:1, 6:4) і обіграла Сорану Кирстю з Румунії (6:4). У 1/8 фіналу Світоліна здолала нейтральну росіянку Вероніку Кудерметову (№75 WTA).