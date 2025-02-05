Свитолина стала лицом украинского бренда: космические фото

Вторая ракетка Украины на время стала моделью

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина стала лицом бренда GASANOVA. Накануне украинка дошла до четвертьфинала Australian Open-2025, повторив свой лучший результат в карьере.

О сотрудничестве с украинским брендом Элина сообщила на своей странице в Instagram. Спортсменка также добавила несколько фото, на которых она позирует в одежде от GASANOVA.

Элина Свитолина

"Коллекция GASANOVA осень-зима 2024/25 исследует силу, выдержку и отвагу украинской женщины. Эта капсула вдохновлена ​​женской решимостью, способностью преодолевать вызовы и прокладывать путь в будущее. Вдохновением для дизайнера Эльвиры Гасановой стали украинские женщины, которые своей стойкостью и уверенностью изменяют мир. Именно поэтому лицо коллекции Элина Свитолина", — гласит сообщение.

Справка: GASANOVA – украинский бренд одежды основан в Донецке в 2013 году дизайнером Эльвирой Гасановой. 17 февраля в рамках Украинской недели моды бренд GASANOVA представит новую коллекцию.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии-2025 Элина одержала победу над четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии (2:6, 6:4, 6:0), прошла американку Кэролайн Доулхайд (6:1, 6:4) и обыграла Сорану Кырстю из Румынии (6:4, 6:4). В 1/8 финала Свитолина одолела нейтральную россиянку Веронику Кудерметову (№75 WTA).