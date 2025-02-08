"Циганський король" у Манчестері: Ф’юрі побив британця з 28 поразками (відео)

Супертяж спостерігав за поєдинком свого кузена з трибун

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відвідав вечір профібоксу в Манчестері (Велика Британія). "Циганський король" прийшов на бій свого кузена Волтера Ф’юрі.

29-річний Волтер у рейтинговому поєдинку середньої ваги здолав співвітчизника Джо Харді. Про це повідомляє "Телеграф".

За підсумками чотирьох раундів судді віддали перемогу Ф’юрі. Підсумковий рахунок — 40-37. Для непереможного Волтера цей успіх став третім у кар’єрі. А ось Харті програв у 28-й раз, маючи на своєму рахунку лише три тріумфи.

Ф’юрі стримано відреагував на перемогу родича, поаплодувавши після оголошення суддівського вердикту.

Повне відео бою Фьюрі — Харді

Зазначимо, у головному поєдинку шоу в Манчестері на ринг вийдуть британець Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та швед Отто Валлін (27-2, 15 КО). Бій Чісора — Валлін можна переглянути в Україні. До речі, швед є беззаперечним фаворитом "дуелі".

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року Усик переміг Ф’юрі у реванші. Тайсон не визнав поразки, а пізніше оголосив про завершення кар’єри.