Чісора — Валлін: де і коли дивитися бій

Великий бій пройде у Манчестері

У суботу, 8 лютого, на арені "Co-op Live" в Манчестері (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу від промоутерської компанії Френка Воррена Queensberry Promotions. У головному поєдинку шоу на ринг вийде екссуперник чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський гігант Отто Валлін (27-2, 15 КО).

У прямому етері в Україні бій Чісора — Валін покаже медіаплатформа DAZN. Кард розпочнеться о 20:30 за київським часом, орієнтовний початок головного бою – о 00:00.

Додамо, що офіційний перегляд поєдинку можливий за підпискою DAZN вартістю 370 грн (на 30 днів). На кону поєдинку стоятиме друге місце у рейтингу IBF. Воно дасть право на майбутнє претендувати на чемпіонський поєдинок по цій лінії. На цей час поясом IBF володіє британець Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, Дюбуа в чемпіонському поєдинку брутально нокаутував Ентоні Джошуа. Після цього "Динаміт" прибув на шоу Усик — Ф'юрі 2 і викликав на реванш українця. До речі, у першому поєдинку Олександр зі скандалом переміг Даніеля.