"Цыганский король" в Манчестере: Фьюри избил британца с 28 поражениями (видео)

Супертяж наблюдал за поединком своего кузена с трибун

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) посетил вечер профи-бокса в Манчестере (Великобритания). "Цыганский король" пришел на бой своего кузена Уолтера Фьюри.

29-летний Уолтер в рейтинговом поединке среднего веса одолел соотечественника Джо Харди. Об этом сообщает "Телеграф".

По итогам четырех раундов судьи отдали победу Фьюри. Итоговый счет — 40-37. Для непобедимого Уолтера этот успех стал третьим в карьере. А вот Харти проиграл в 28-й раз, имея на своем счету всего три триумфа.

Фьюри сдержанно отреагировал на победу родственника, поаплодировав после оглашения судейского вердикта.

Полное видео боя Фьюри — Харди

Отметим, в главном поединке шоу в Манчестере на ринг выйдут британец Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и швед Отто Валлин (27-2, 15 КО). Бой Чисора — Валлин можно посмотреть в Украине. К слову, швед является безоговорочным фаворитом "дуэли".

Напомним, 21 декабря 2024 года Усик победил Фьюри в реванше. Тайсон не признал поражения, а позднее объявил о завершении карьеры.