Чісора — Валлін: букмекери не вірять в успіх друга Усика

"Війна", можливо, завершить кар’єру після цього поєдинку

У суботу, 8 лютого, у Манчестері (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийде екссуперник чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський гігант Отто Валлін (27-2, 15 КО).

На думку букмекерів, Чісора є аутсайдером поєдинку з Валліном. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність успіху британця коефіцієнтом 2,75, а шведа – 1,44. Додамо, що найімовірнішим результатом дуелі є перемога Валліна за очками (коефіцієнт 2,62).

Прогноз букмекерів на бій Чісора — Валлін:

Favbet: перемога Чісори 2,75 — перемога Валліна 1,44

Зазначимо, бій Чісора – Валлін покажуть в Україні. Крім того, поєдинок є відбірним за друге місце у рейтингу IBF, що у майбутньому може гарантувати його володарю чемпіонський бій.

Додамо, що Чісора провів поєдинок з Усиком. Попри поразку, британець став другом для Олександра.

На цей час поясом IBF володіє британець Даніель Дюбуа. "Динаміт" у чемпіонському поєдинку брутально нокаутував Ентоні Джошуа. Після цього Даніель прибув на шоу Усик — Ф’юрі 2 і викликав на реванш українця. До речі, у першому поєдинку Олександр зі скандалом переміг британця.