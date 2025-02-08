Чісора — Валлін: онлайн-трансляція бою

Битва супертяжів пройде в Манчестері

У суботу, 8 лютого, у Манчестері (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу битимуться британець Дерек Чісора (35-13, 23 КО), у якого один із найсильніших ударів у боксі, та шведський гігант Отто Валлін (27-2, 15 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Чісора — Валлін. Початок трансляції о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу Чісора — Валлін (оновлюється)

Ранній андеркард шоу Чісора — Валлін розпочнеться о 19:00 за київським часом та буде доступним для безкоштовного перегляду.

Що на кону бою Чісора — Валлін

Спочатку планувалося, що бій буде звичайним рейтинговим, проте поєдинок став відбірковим за друге місце у рейтингу IBF, що в майбутньому може гарантувати його володарю чемпіонський бій. На цей час поясом IBF володіє британець Даніель Дюбуа.

Де і коли дивитись бій Чісора — Валлін

У прямому етері в Україні цей поєдинок покаже медіаплатформа DAZN. Основний кард розпочнеться о 20:30 за київським часом, орієнтовний початок головного бою – о 00:00. Додамо, що офіційний перегляд поєдинку можливий за підпискою DAZN вартістю 370 грн.

Прогноз букмекерів на бій Чісора — Валлін

Фахівці оцінили ймовірність успіху британця коефіцієнтом 2,75, а шведа – 1,44. Додамо, що найімовірнішим результатом дуелі є перемога Валліна за очками (коефіцієнт 2,62).

Андеркард шоу Чісора — Валлін

Нагадаємо, Чісора відомий українським уболівальникам по боям з Віталієм Кличком та Олександром Усиком.

Отто Валлін програв лише два рази в кар’єрі двом топам надважкої ваги — Ентоні Джошуа та Тайсону Ф’юрі.

Нагадаємо, відомий британський боксер-професіонал Тайсон Ф’юрі, який у грудні 2024 року програв бій-реванш українцю Олександру Усику, оголосив про завершення своєї кар’єри.