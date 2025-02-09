Чісора підняв портрет Усика після перемоги: причина вас здивує (відео)

Британські вболівальники обрали наступного суперника для боксера

У суботу, 8 лютого, британець Дерек Чісора (36-13, 23 КО) та швед Отто Валлін (27-3, 15 КО) провели великий бій у Манчестері (Велика Британія). "Війна" досить впевнено переміг рішенням суддів та влаштував яскравий перформанс після поєдинку.

Відразу після оголошення результатів "дуелі" Чісора дістав портрети трьох боксерів: Олександра Усика, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Про це повідомляє "Телеграф".

Дерек звернувся до публіки у Манчестері, щоб визначити свого наступного суперника. Він по черзі підіймав зображення своїх колег, і з реакції трибун стало зрозуміло, що глядачі хочуть побачити бій Чісора — Джошуа. До речі, для Дерека наступний поєдинок стане 50-м у кар’єрі.

Додамо, Чісора вже бився з Усиком. У жовтні 2020 року Олександр одноголосним рішенням суддів переміг "Війну".

Зазначимо, шоу Чісора — Валлін відвідав Тайсон Ф’юрі. Річ у тому, що на рингу в Манчестері виступив кузин "Циганського короля" Волтер Ф'юрі, який здобув перемогу за очками.

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року Усик переміг Ф’юрі в реванші. Тайсон не визнав поразки, а пізніше оголосив про завершення кар’єри. У першому поєдинку "Кіт" також був сильнішим за "Циганського короля".