Два нокаути в одному бою: кумедна ситуація сталася у боксі (відео)

На шоу боксу в Манчестері стався курйоз

У суботу, 8 лютого, у Манчестері (Велика Британія) проходить великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу зійдуться британець Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та швед Отто Валлін (27-2, 15 КО).

В андеркарді шоу британець Джек Рафферті в 7-му раунді нокаутував співвітчизника Ріса Макміллана у бою за титули чемпіона Британії, Британської Співдружності та WBC International у 1-й напівсередній вазі. Про це повідомляє "Телеграф".

Рафферті так сильно бив Макміллана, що кут Ріса викинув рушник, оголосивши про свою поразку. Однак рушник так сильно влетів у голову рефері, що офіційний транслятор поєдинку DAZN жартома констатував два нокаути.

"2 нокаути в одному бою. Рафферті зупинив Макміллана, а рушник — суддю", — пожартували в DAZN.

Зазначимо, шоу Чісора — Валлін відвідав Тайсон Ф’юрі. Річ у тому, що на рингу виступав кузин "Циганського короля" Волтер Ф'юрі, який здобув перемогу за очками.

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року Усик переміг Ф’юрі в реванші. Тайсон не визнав поразки, а пізніше оголосив про завершення кар’єри. У першому поєдинку Кіт також був сильнішим за "Циганського короля".