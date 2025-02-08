Берінчик — Девіс: букмекери не вірять в українського чемпіона

Українець — аутсайдер протистояння

У п’ятницю, 14 лютого, у Нью-Йорку (США) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу українець Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе захист титулу WBO від зазіхань американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО).

На думку букмекерів, Берінчик є аутсайдером поєдинку. Про це повідомляє favbet.

На думку аналітиків, успіх українця оцінюється коефіцієнтом 4,40. Водночас тріумф американця котирується коефіцієнтом 1,27. Таким чином, ймовірність перемоги Дениса оцінили у 22%, а Кейшона – у 78%.

Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку є перемога Девіса рішенням суддів. На цю подію можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,90. Також букмекери вважають вельми ймовірним і нокаут у виконанні американця – 3,10. А ось подібний успіх українця менш ймовірний — 5,50 та 12,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на бій Берінчик — Девіс:

Favbet: перемога Берінчика 4,40 — нічия 19,00 — перемога Девіса 1,27

Промо відео бою Берінчик — Девіс

Поєдинок Берінчик — Девіс пройде на арені "Театру в Медісон Сквер Гарден". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей бій у прямому етері України. Додамо, що Денис виступає у категорії, де чемпіоном за версією IBF є Василь Ломаченко.