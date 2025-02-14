Это те ценные металлы? В сети шутят о решении Зеленского подарить пояс Усика Трампу

В СМИ всплыли детали разговора между лидерами государств

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему подарить чемпионский пояс боксера Александра Усика. Украинский чемпион подарил этот трофей Зеленскому после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года.

Подробности разговора Зеленского и Трампа сообщил журналист AXIOS Барак Равид. По его словам, в конце разговора президент Украины пообещал подарить президенту США чемпионский пояс WBC

По информации источника, в конце разговора Трамп дал Зеленскому свой личный номер и сказал, что тот может звонить ему напрямую. Отметим, 47-й президента США любит спорт и часто посещает спортивные мероприятия. К примеру, недавно он засветился на "Супербоуле". Кроме того, его часто можно заметить в компании руководителя UFC Дэйны Уайта. Также Трамп коллекционирует вещи известных спортсменов, в частности у него есть чемпионский пояс Майка Тайсона.

Усик подарил Зеленскому чемпионский пояс WBC

В сети прокомментировали данную деталь в переговорном процессе между лидерами США. Один из пользователей пошутил, что пояс стал частью сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам.

Напомним, в среду, 12 февраля, Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После разговора с главой Кремля президент США позвонил Владимиру Зеленскому.