Дюбуа — Паркер: де і коли дивитися чемпіонський бій у вазі Усика

Гіганти битимуться за чемпіонський пояс у Саудівській Аравії

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу, у головному бою британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведе захист титулу IBF в суперважкій вазі від посягань новозеландця Джозефа Паркера (35-3, 23 KO). "Динаміт" виграв чемпіонський пояс у поєдинку проти Ентоні Джошуа.

У прямому етері в Україні бій Дюбуа — Паркер покаже медіаплатформа DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок Дюбуа — Паркер пройде в рамках вечора боксу Бетербієв — Бівол 2 і розпочнеться орієнтовно о 23:40 за київським часом. Додамо, що офіційна трансляція вечора боксу в Ер-Ріяді в Україні коштує 1094 грн за оплаченої підписки на DAZN.

Нагадаємо, Даніель отримав чемпіонський титул IBF фактично з рук Олександра Усика. "Кіт" добровільно віддав пояс, який розіграли Дюбуа та Джошуа, а сам провів реванш із Тайсоном Ф’юрі. Після перемоги українця на ринг раптово вийшов "Динаміт" і зажадав реваншу з Усиком. Очікується, що український чемпіон вийде на ринг з переможцем "дуелі" Дюбуа — Паркер.