Дюбуа - Паркер: где и когда смотреть чемпионский бой в весе Усика

Гиганты сразятся за чемпионский пояс в Саудовской Аравии

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, в со-главном бою британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведет защиту титула IBF в супертяжелом весе от посягательств новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 KO). "Динамит" выиграл чемпионский пояс в поединке против Энтони Джошуа.

В прямом эфире в Украине бой Дюбуа — Паркер покажет медиа-платформа DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок Дюбуа — Паркер пройдет в рамках вечера бокса Бетербиев — Бивол 2 и начнется ориентировочно в 23:40 по киевскому времени. Добавим, что официальная трансляция вечера бокса в Эр-Рияде в Украине стоит 1094 грн при оплаченной подписке на DAZN.

Напомним, Даниель получил чемпионский титул IBF фактически из рук Александра Усика. "Кот" добровольно отдал пояс, который разыграли Дюбуа и Джошуа, а сам провел реванш с Тайсоном Фьюри. После победы украинца на ринг внезапном вышел "Динамит" и потребовал реванша с Усиком. Ожидается, что украинский чемпион сразится с победителем "дуэли" Дюбуа — Паркер.