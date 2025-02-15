Берінчик програв чемпіонський бій нокаутом (відео)

Український боксер провів перший захист титулу

У суботу, 15 лютого (час київський), у Нью-Йорку (США) відбувся великий вечір професійного боксу, у головній події якого на рингу зійшлися непереможний український чемпіон Денис Берінчик (20-1, 9 КО) та небитий американець Кейшон Девіс (13-0, 9 КО). Напередодні поєдинку відбулася ціла серія скандалів навколо титульного поєдинку.

Бій за титул чемпіона WBO у легкій вазі проходив на Madison Square Garden Theater та завершився перемогою Девіса нокаутом. Про це повідомляє "Телеграф".

Українець з перших секунд кинувся у розмін із суперником, намагаючись затіяти бійку. У 3-му раунді Берінчик нарвався на важкий зустрічний удар і вперше у кар’єрі опинився у нокдауні. Вже наступного раунду Девіс потужним ударом по корпусу нокаутував Дениса.

Зазначимо, під час медіатижня Девіс усіляко провокував Берінчика, використовуючи треш-ток. Американець звинуватив українця в расизмі через посилку, в якій перебували банани та кавун. А на зважуванні Денис штовхнув суперника в спину, через що боксери мало не побилися до бою.

Нагадаємо, Берінчик вперше у кар’єрі став чемпіоном світу у травні 2024 року, перебоксувавши у 12 раундах Емануеля Наваррете з Мексики. Українець Олександр Усик стежив за цим поєдинком і яскраво відсвяткував перемогу Дениса.