Боксер "заморозив" суперника на шоу Берінчик — Девіс (відео)

Дебютант агресивним нокаутом дебютував у мецці боксу

У суботу, 15 лютого (час київський), у Нью-Йорку (США) відбувається великий вечір професійного боксу Берінчик — Девіс. В андеркарді шоу відбувся цікавий поєдинок.

У першому поєдинку основного карда 19-річний Хуанма Лопес де Хесус із Пуерто-Рико вдався дебют мрії. Про це повідомляє "Телеграф".

Хуанма вже у першому раунді нокаутував 21-річного американця Браяна Сантьяго (1-2-1, 0 КО). Де Хесус блискавичним зустрічним ударом поцілив прямо в щелепу супернику, після чого той звалився на канвас. До речі, Сантьяго після падіння "замерз", лежачи на настилі, і після відліку рефері зафіксував перемогу дебютанта. Пуерториканець блискуче стартував у профі-боксі на Madison Square Garden Theater.

Відео нокауту в бою Хуанма Лопес де Хесус — Бряан Сантьяго

У головному поєдинку шоу українець Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе захист титулу WBO у легкій вазі у поєдинку проти американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій дивитися бій Берінчик — Девіс, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.