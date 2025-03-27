Українська команда анонсувала матч із росіянами милим котиком

Українці розкритикували організацію за дивний пост у соцмережах

У середу, 27 березня, українська кіберспортивна команда TNL по CS 2 (Counter-Strike 2) зіграла проти команди російського букмекера BetBoom в рамках закритої кваліфікації на турнір PGL Astana 2025. Все б нічого, але українська організація анонсувала цю гру досить мило, викликавши гнів ком'юніті.

Відповідну публікацію TNL розмістила на своїй сторінці в соцмережі Х. Пост був супроводжений фотографією доброзичливого котика.

"Побачимося завтра, BetBoom Team", — TNL анонсували гру.

Українське кіберком’юніті жорстко розкритикувала TNL за недоречний анонс поєдинку із представниками країни-агресора. Відомий коментатор CS 2 Олексій "yXo" Малецький назвав ситуацію "й***ним соромом", а українська кіберспортивна організація Monte залишила під постом колег коментар: "Поцілуватися з ними не забудьте". Інші користувачі не соромилися у висловлюваннях, критикуючи TNL.

Зазначимо, TNL, у складі якого виступають лише українці, перемогла BetBoom, де грають лише представники РФ. Підсумковий рахунок — 2:0 (13:7, 13:7).

Раніше повідомлялося, що українські кіберспортсмени не повернулися до України після того, як представляли національну команду у дисципліні CS2 на турнірі IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії. Вони грали за команду відомого ексфутболіста Євгена Коноплянки.