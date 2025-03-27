Украинская команда анонсировала матч с россиянами милым котиком

Украинцы раскритиковали организацию за странный пост в соцсетях

В среду, 27 марта, украинская киберспортивная команда TNL по CS 2 (Counter-Strike 2) сыграла против команды российского букмекера BetBoom в рамках закрытой квалификации на турнир PGL Astana 2025. Все бы ничего, но украинская организация анонсировала эту игру довольно дружелюбно, вызвав гнев комьюнити.

Соответствующую публикацию TNL разместила на своей странице в соцсети Х. Пост был сопровожден фотографией дружелюбного котика.

"Увидимся завтра, BetBoom Team", – TNL анонсировали игру.

Украинское киберкомьюнити жестко раскритиковала TNL за неуместный анонс поединка с представителями страны-агрессора. Известный комментатор CS 2 Алексей "yXo" Малецкий назвал ситуацию "е***ым стыдом", а украинская киберспортивная организация Monte оставила под постом коллег комментарий: "Поцеловаться с ними не забудьте". Другие пользователи не стеснялись в выражениях, критикуя TNL.

Отметим, TNL, в составе которого выступают только украинцы, победила BetBoom, где играют только представители РФ. Итоговый счет — 2:0 (13:7, 13:7).

Ранее сообщалось, что украинские киберспортсмены не вернулись в Украину после того, как представляли национальную команду в дисциплине CS2 на турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии. Они играли за команду известного экс-футболиста Евгения Коноплянки.