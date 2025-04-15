Усик повернеться на ринг: названо суперника і дату чемпіонського бою

Великий бій відбудеться у середині літа

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе свій наступний бій із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Нещодавно WBO зобов’язала Усика битися з Джозефом Паркером.

Про це повідомив журналіст The Ring Майк Копінджер, повідомляє пресслужба видання в Instagram. За його словами, наступним суперником Усика стане Дюбуа, а сам поєдинок пройде у Лондоні на легендарній арені "Вемблі".

"Александр Усик і Даніель Дюбуа перебувають у процесі завершення угоди з проведення бою-реваншу за версією журналу Ring та за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі, який відбудеться 12 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні", — повідомив Коппінджер.

Нагадаємо, основним претендентом на бій з Усиком був чемпіон IBF Дюбуа. Британець мав захистити титул у поєдинку проти Паркера, проте захворів, а чемпіонський поєдинок було скасовано. Олександр раніше заявив, що хоче провести два бої перед завершенням кар’єри, один з яких з Данієлем.

Додамо, що Усик та Дюбуа вже виходили на ринг. Тоді титульний поєдинок завершився зі скандалом.