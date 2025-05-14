"Шахтар" — "Динамо": онлайн-трансляція фіналу Кубка України

Гірники спробують взяти трофей у проваленому сезоні

У середу, 14 травня, у Житомирі київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розіграють Кубок України з футболу сезону 2024/25. До речі, "динамівці" близькі до чемпіонства, а от донеччани можуть завершити кампанію в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) лише на третьому місці.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо". Вирішальна гра відбудеться у Житомирі на Центральному стадіоні, початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція фіналу Кубка України "Шахтар" — "Динамо" (оновлюється)

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де безплатно дивитися матч "Шахтар" — "Динамо" по ТВ, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" стартували у Кубку України з 1/8 фіналу. Кияни пройшли "Ворсклу" (2:1), а потім "Рух" (1:0). Донеччани вибили з турніру "Зорю" (1:0) та "Олександрію" (1:0). "Динамо" у півфіналі Кубка України здолало "Буковину" з Першої ліги з рахунком 4:1. "Шахтар" своєю чергою насилу пройшов "Полісся" (1:0).

"Шахтар" та "Динамо" востаннє зіграли внічию 2:2

Додамо, що у квітні Біло-Сині та Гірники провели репетицію фіналу, зігравши Класичне дербі в УПЛ. Матч, який проходив на "Арені Львів" завершився внічию з рахунком 2:2, що фактично вибило "Шахтар" із чемпіонських перегонів. У першому колі "Динамо" та "Шахтар" також зіграли внічию (1:1).