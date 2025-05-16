Костюк засвітила український "допінг" перед Ролан Гаррос (відео)

Марта любить готувати, зокрема страви української кухні

Відома українська тенісистка, 27-й номер рейтингу WTA (Жіноча тенісна асоціація) Марта Костюк показала свої кулінарні здібності перед стартом Турніру Великого Шлему "Ролан Гаррос-2025". Напередодні Марта після матчу потиснула руку колишній росіянці Дар’ї Касаткіної, що викликало істерику у РФ.

Відповідний пост Марта опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка показала, як готувала популярну українську страву — борщ.

"Нетиповий вихідний, але саме те, що мені було потрібно", — підписала відео Марта, супроводивши його хештегом "борщ".

У мережі жартують, що за допомогою борщу Марта заряджається енергією перед стартом "Ролан Гаррос-2025", який розпочнеться наприкінці травня. Також користувачі відзначили кулінарні здібності Костюк.

Нагадаємо, Касаткіна — одна з небагатьох російських спортсменів, яка відкрито виступила проти війни в Україні. Після зміни громадянства в Росії почалося цькування тенісистки. Наприклад, депутат Держдуми Віталій Мілонов порівняв її рішення про зміну громадянства із проституцією. Сама спортсменка заявила, що пішла на це, щоб жити спокійно та щасливо. Додамо, що Федерація тенісу України підтримала Дар’ю.