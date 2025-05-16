Костюк засветила украинский "допинг" перед Ролан Гаррос (видео)

Марта любит готовить, в частности блюда украинской кухни

Известная украинская теннисистка, 27-й номер рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) Марта Костюк показала свои кулинарные способности перед стартом Турнира Большого Шлема "Ролан Гаррос-2025". Накануне Марта после матча пожала руку бывшей россиянке Дарье Касаткиной, что вызвало истерику в РФ.

Соответствующий пост Марта опубликовала на своей странице в Instagram. Спортсменка, показала, как готовила популярное украинское блюдо — борщ.

"Нетипичный выходной, но именно то, что мне было нужно", — подписала видео Марта, сопроводив его хештегом "борщ".

В сети шутят, что с помощью борща Марта заряжается энергией перед стартом "Ролан Гаррос-2025", который начнется в конце мая. Также пользователи отметили кулинарные способности Костюк.

Напомним, Касаткина — одна из немногих российских спортсменов, которая открыто выступила против войны в Украине. После смены гражданства в России началась травля теннисистки. К примеру, депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил ее решение о смене гражданства с проституцией. Сама спортсменка заявила, что пошла на это, чтобы жить спокойно и счастливо. Добавим, что Федерация тенниса Украины поддержала Дарью.