Гонщик Формули-1 закінчив школу відразу після першого подіуму (фото)

Юний гонщик тільки завершив школу, а вже досяг успіхів у найпрестижніших автоперегонах

Футбольні вболівальники захоплювалися талантом Ламіна Ямаля, який виграв Євро-2024 одразу після закінчення школи. Подібна історія сталася й у Королівських перегонах – Формулі-1.

У понеділок, 23 червня, пілот "Мерседеса" Андреа Кімі Антонеллі успішно закінчив школу. Про це італійський гонщик розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Здав! " — підписав сторіс 18-річний Андреа, говорячи про випускні іспити.

Андреа Кімі Антонеллі склав шкільні іспити

Зазначимо, напередодні на Гран-прі Канади-2025 Антонеллі завоював свій перший подіум, ставши третім наймолодшим пілотом у топ-3 в історії Формули-1. Андреа, який дебютував у Королівських перегонах цього сезону, потрапив на подіум у 18 років, 9 місяців і 21 день. У молодшому віці нагороди вигравали лише Макс Ферстаппен (18 років, 7 місяців та 15 днів) та Ленс Стролл (18 років, 7 місяців та 27 днів). Також Антонеллі виграв нагороду "гонщик дня".

Андреа Кімі Антонеллі став третім у Канаді

Нагадаємо, нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Холанд придбав "медичний автомобіль" із Формули-1. Це сталося одразу після вильоту його команди з Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 від "Реала" (1:3).