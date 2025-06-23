Гонщик Формулы-1 окончил школу сразу после первого подиума (фото)

Юный гонщик только завершил школу, а уже добился успехов в самых престижных автогонках

Футбольные болельщики восхищались талантом Ламина Ямаля, который выиграл Евро-2024 сразу после окончания школы. Подобная история произошла и в Королевских гонках — Формуле-1.

В понедельник, 23 июня, пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли успешно окончил школу. Об этом итальянский гонщик рассказал на своей странице в Instagram.

"Сдал!" – подписал сторис 18-летний Андреа, говоря о выпускных экзаменах.

Андреа Кими Антонелли сдал школьные экзамены

Отметим, накануне на Гран-при Канады-2025 Антонелли завоевал свой первый подиум, став третьим самым молодым пилотом в топ-3 в истории Формулы-1. Андреа, дебютировавший в Королевских гонках в этом сезоне, попал на подиум в 18 лет, 9 месяцев и 21 день. В более молодом возрасте награды выигрывали только Макс Ферстаппен (18 лет, 7 месяцев и 15 дней) и Лэнс Стролл (18 лет, 7 месяцев и 27 дней). Также Антонелли выиграл награду "гонщик дня".

Андреа Кими Антонелли стал третьим в Канаде

Напомним, нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд приобрел "медицинский автомобиль" из Формулы-1. Это произошло сразу после вылета команды из Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 от "Реала" (1:3).