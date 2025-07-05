Ястремська — Боусас Манейро: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Українка спробує пройти до 4-го кола престижних змагань

У суботу, 5 липня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№ 42 WTA) проведе матч 3-го кола Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2025" проти Джесіки Боусас Манейро з Іспанії (№ 62 WTA). Даяна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді.

У прямому етері в Україні матч Ястремська — Боусас Манейро буде доступним для перегляду на YouTube-каналі Setanta Sports. Гра пройде першим запуском на 16-му корті, початок зустрічі о 13:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу 3-го раунду "Вімбдлон-2025" Ястремська — Боусас Манейро

Тенісистки не перетиналися між собою на турнірах WTA. Даяна вчетверте грає в основі "Вімблдону". Найкращий результат українки — четверте коло 2019 року. 2024 року одеситка дійшла до третього раунду. Боусас Манейро три сезони поспіль виступає на "Вімблдоні", 2024 року вона дісталася 3-го кола.

На "Вімблдоні-2025" Ястремська стартувала з гучної сенсації. Українка розгромила другу ракетку світу Коко Гофф із рахунком 7:6(3), 6:1. У другому раунді Даяна не без проблем пройшла "нейтральну" Анастасію Захарову з рахунком 5:7, 7:5, 7:6 (8).

Нагадаємо, на першому ТВШ сезону, Australian Open-2025, Ястремська дійшла до 1/16 фіналу, де програла Олені Рибакіній із Казахстану (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій (2:6, 3:6).