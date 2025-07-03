Ястремська — Захарова: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Українка створила головну сенсацію у першому колі, а тепер зіграє з "нейтральною" суперницею

У четвер, 3 липня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№ 42 WTA) зіграє у другому колі Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2025" проти "нейтральної" росіянки Анастасії Захарової (№ 95 WTA). У першому турі уродженка Одеси здолала другу ракетку світу Коко Гофф.

У прямому етері в Україні гру Ястремська — Захарова можна переглянути на YouTube-каналі Setanta Sports. Матч пройде на 14 корті третім запуском. Орієнтовний початок гри – о 17:00 за київським часом.

Пряма відео трансляція матчу 2-го кола "Вімблдон-2025" Даяна Ястремська — Анастасія Захарова

Зазначимо, Ястремська та Захарова не перетиналися в Турі. Даяна вчетверте грає в основі "Вімблдону". Найкращий результат українки — четверте коло 2019 року. 2024 року одеситка дійшла до третього раунду. Анастасія своєю чергою вперше грає в основі трав’яного мейджора.

Нагадаємо, на першому ТВШ сезону, Australian Open-2025, Ястремська дійшла до 1/16 фіналу, де програла Олені Рибакіній із Казахстану (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій (2:6, 3:6).