Ястремская - Боусас Манейро: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025" (видео)

Украинка попытается пройти в 4-й круг престижных соревнований

В субботу, 5 июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) проведет матч 3-го круга Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2025" против Джессики Боусас Манейро из Испании (№ 62 WTA). Даяна осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде.

В прямом эфире в Украине матч Ястремская — Боусас Манейро будет доступен для просмотра на YouTube-канале Setanta Sports. Игра пройдет первым запуском на 16-м корте, начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 3-го раунда "Уимбдлон-2025" Ястремская — Боусас Манейро

Теннисистки не пересекались между собой на турнирах WTA. Даяна в четвертый раз играет в основе "Уимблдона". Лучший результат украинки — четвертый круг в 2019 году. В 2024 году одесситка дошла до третьего раунда. Боусас Манейро три сезона подряд выступает на "Уимблдоне", в 2024 году она добралась до 3-го круга.

На "Уимблдоне-2025" Ястремская стартовала с громкой сенсации. Украинка разгромила вторую ракетку мира Коко Гофф со счетом 7:6(3), 6:1. Во втором раунде Даяна не без проблем прошла "нейтральную" Анастасию Захарову со счетом 5:7, 7:5, 7:6(8).

Напомним, на первом ТБШ сезона, Australian Open-2025, Ястремская дошла до 1/16 финала, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 уступила "нейтральной" Людмиле Самсоновой (2:6, 3:6).