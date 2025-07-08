ПСЖ - "Реал": букмекеры определили фаворита полуфинала КЧМ-2025

Специалисты отдают предпочтение французам

В среду, 9 июля, мадридский "Реал" проведет поединок против ПСЖ в рамках полуфинала Клубного чемпионата мира-2025. Накануне украинский кипер Сливочных Андрей Лунин угодил в языковой скандал.

По мнению букмекеров, в этой встрече нет однозначного фаворита, однако шансы на победу выше у парижан. Об этом сообщает Favbet.

На победу французов специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,72. В то же время триумф испанцев менее вероятен — коэффициент 2,13. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы ПСЖ в основное время в 41%, а "Реала" — в 32%.

Прогноз букмекеров на полуфинал Клубного чемпионата мира ПСЖ — "Реал":

Favbet: (победа ПСЖ 2,35 — ничья 3,60 — победа "Реала" 3,97)

William Hill: (2,25 — 3,50 — 2,90)

Bwin: (2,35 — 3,50 — 2,10)

ПСЖ потерпел лишь одно поражение на турнире — от "Ботафого" (0:1) на групповой стадии. Парижане обыграли "Атлетико" (4:0), Сиэтл Саундерс (2:0), после чего выбили из плей-офф "Интер" Майами (4:0) и "Баварию" (2:0).

"Реал", в свою очередь, не проигрывал на Мундиале. В группе Сливочные справились с "Пачукой" (3:1) и "Зальцбургом" (3:0), сыграв вничью с "Аль-Хилялем" (1:1). В 1/8 финала мадридцы обыграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссию" Д (3:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч ПСЖ — "Реал" в Украине. На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей КЧМ-2025. Добавим, что турнир впервые проходит в новом формате.