Швьонтек вперше виграла "Вімблдон", повісивши суперниці два "бублики" (відео)

Польська тенісистка вперше перемогла на головному трав’яному турнірі року

У суботу, 12 липня, на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2025" відбувся фінальний матч у жіночому одиночному розряді. На жаль, усі українки вилетіли з турніру на ранніх стадіях.

У вирішальній грі, яка відбулася на Центральному корті, зустрілися Іга Швьонтек (№ 4 WTA) з Польщі та Аманда Анісімова (№ 12 WTA) зі США. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у фіналі з рахунком 6:0, 6:0 здобула Швьонтек. Цей тріумф дозволив Ізі виграти £3 000 000 (близько 169 млн грн). Анісімова заробила £1 520 000 (близько 85 млн грн).

Повний відеоогляд матчу Аманда Анісімова — Іга Швьонтек буде доступний тут пізніше.

Примітно, що Швьонтек та Анісімова не перетиналися між собою у Турі. Крім того, обидві тенісистки вперше у своїй кар’єрі дійшли до фіналу на трав’яному мейджорі. Раніше найкращим результатом Іги та Аманди був вихід до чвертьфіналу. Польська тенісистка стала 6-разовою переможницею "Великого Шлему".

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал на "Вімблдоні-2025". Річ у тім, що юний український тенісист відмовився давати коментарі вітчизняним ЗМІ українською мовою.