Інцидент стався на юніорському "Вімблдоні"

Найкращий український тенісист серед юніорів Нікіта Білозерцев невдало стартував на "Вімблдоні-2025" у парному розряді. Напередодні всі українці вилетіли з дорослого "Вімблдону".

Українські журналісти хотіли поспілкуватися зі спортсменом, однак у його команді повідомили, що тенісист відповідатиме на запитання лише англійською та російською мовами. Про це повідомляє "Великий теніс України" (ВТУ).

Після матчу Білозерцев/Тіло Берман (Австрія) — Міс Роттгерінг (Нідерланди)/Гідде Шонмейкерс (Нідерланди) — 1:6, 2:6 українські журналісти, акредитовані на турнірі Великого Шлему від видань "Чемпіон" та "Великий теніс України", запросили тенісиста на інтерв'ю. Разом з українцем прийшов його болгарський тренер Стефан Пантов. Він і повідомив, що його підопічний відповідає на запитання лише англійською або російською мовами. Представники ЗМІ відмовились від інтерв’ю.

Пантов також є регіональним координатором від Болгарської федерації тенісу (БФТ) у Чорноморському регіоні, а сам Білозерцев може змінити громадянство на болгарське.

16-річний Нікіта посідає 20-те місце у рейтингу ITF Junior. У одиночному розряді юніорського "Вімблдону" Білозерцев пробився до другого раунду, обігравши Аміра Омарханова з Казахстану — 6:4, 6:2.

Нагадаємо, російські пропагандисти назвали українську тенісистку Даяну Ястремську "головною русофобкою України". Раніше Даяна в напруженому матчі вибила з "Вімблдону" "нейтральну" росіянку Анастасію Захарову — 5:7, 7:5, 7:6 (8).