"Динамо" — "Хамрун": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Київський клуб близький до 3-го раунду відбору ЛЧ

У вівторок, 29 липня, чемпіон України зіграє з чемпіоном Мальти у рамках другого поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Хамрун".

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Хамрун" покажуть "Київстар ТБ" та "2+2". Про це повідомляє "Телеграф".

У першій грі, мальтійці дали бій Біло-Синім, але поступилися з розгромним рахунком 0:3. Таким чином, "динамівці" практично гарантували собі участь у 3 відбірному раунді Ліги чемпіонів. Гра "Динамо" — "Хамрун" відбудеться на стадіоні Люблін в однойменному польському місті, початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

До речі, переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Хамруна" у наступному раунді кваліфікації ЛЧ зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр)/"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). Той, хто програє, вилетить у 3-й відбірковий раунд Ліги Європи, де зіграє з невдахою із вищеназваної пари.

У новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів гостьовою грою проти "Хамрун Спартанс", який вибив із турніру "Жальгіріс" (Литва).

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".