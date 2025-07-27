"Динамо" — "Хамрун": букмекери не приймають ставки на прохід Біло-синіх

Біло-сині – великі фаворити у другій грі

У вівторок, 29 липня, "Динамо" зіграє гру-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Хамрун".

На думку букмекерів, у мальтійців практично немає шансів на перемогу у грі-відповіді, не кажучи вже про вихід у наступний раунд відбору. Про це повідомляє Favbet.

До речі, аналітики не приймають ставок на прохід "Динамо". Крім того, букмекери оцінюють ймовірність перемоги киян у 80%, а подібний успіх гостей – у 7%.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги чемпіонів "Динамо" — "Хамрун"

Favbet: (перемога "Динамо" 1,19 — нічия 7,00 — перемога "Хамруна" 13,50)

William Hill: (1,18 — 6,50 — 15,00)

Bwin: (1,20 — 6,75 — 13,00)

Гра "Динамо" — "Хамрун" відбудеться на стадіоні Люблін в однойменному польському місті. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись зустріч в Україні.

Переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" і "Хамруна" в наступному раунді кваліфікації ЛЧ зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр)/"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). Той, хто програє, вилетить у 3-й відбірковий раунд Ліги Європи, де зіграє з невдахою із вищеназваної пари.

У новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів гостьовою грою проти "Хамрун Спартанс", який вибив із турніру "Жальгіріс" (Литва).

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".