"Динамо" — "Хамрун": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бело-синие пытаются пробиться в основной этап главного еврокубка

Во вторник, 29 июля, "Динамо" сыграет ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 против "Хамруна". В первой игре столичній клуб победил мальтийцев со счетом 3:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Хамрун". Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Хамрун" (обновляется)

"Динамо" обеспечило себе комфортное преимущество перед второй игрой. Теперь Бело-синие могут порадовать болельщиков яркой игрой без задних мыслей о результате. Мальтийцы показали зубы в первой встрече, однако Спартанцы не выглядят командой, способной забить три мяча чемпиону Украины.

Где смотреть матч "Динамо" — "Хамрун"

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Хамрун" покажут "Київстар ТБ" и "2+2".

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" — "Хамрун"

По мнению букмекеров, у мальтийцев практически нет шансов на победу в ответной игре, не говоря уже о выходе в следующий раунд отбора. Примечательно, что аналитики не принимают ставок на проход "Динамо". Кроме того, букмекеры оценивают вероятность победы киевлян в 80%, а подобный успех гостей — в 7%.

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов гостевой игрой против "Хамрун Спартанс", который ранее выбил из турнира "Жальгирис" (Литва).

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".