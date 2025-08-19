Volvo з’ясував, хто незаконно продав їхню вантажівку "бомбардувальниці" Лондона з Росії

В одній із країн ЄС проходить суд через контрабанду вантажівки до РФ

Шведський концерн Volvo припинив співпрацю з компанією, яка продала їхню вантажівку збірній Росії з лижних перегонів в обхід санкцій. Про нелегальний продаж трака у РФ стало відомо після того, як ним похвалилася триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе.

Про це повідомляє Aftonbladet. Прес-менеджер Volvo Group Клас Еліассон виступив із заявою з цього приводу. Він не розкривав подробиці розслідування, адже у цій справі йде суд в одній із країн Європейського Союзу.

Ми встановили, ким було продано автомобіль. Це компанія із країни ЄС. Ми припинили постачання компанії, яка продала товар. Клас Еліассон

Нагадаємо, скандал спалахнув у травні 2025 року, коли в соцмережах ФЛГР з’явився пост про покупку вакс-вантажівки Volvo. Вяльбе зробила кілька фотографій на тлі трака.

Федерація лижних гонок Росії придбала новий сідельний тягач VOLVO FH16 780 XXL AERO для транспортування причепа. Це найпотужніший серійний тягач у світі, тепер він є частиною технічної підтримки збірної Росії. Його відмінна риса дозволяє переміщувати сервіс-причіп у будь-яких погодних умовах. ФЛГР

Volvo відразу почало розслідування, як їхня вантажівка опинилася в Росії, адже клієнтам компанії заборонено перепродувати машини в країни-агресори (РФ та Білорусь).

Нагадаємо, Вяльбе відома своєю підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Вона настільки любить "руський мір", що одного разу запропонувала розбомбити центр Лондона. Пізніше колишня лижниця вибачилася, проте зробила лише гірше.