Volvo выяснил, кто незаконно продал их грузовик "бомбардировщице" Лондона из России
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В одной из стран ЕС проходит суд из-за контрабанды грузовика в РФ
Шведский концерн Volvo прекратил сотрудничество с компанией, которая продала их грузовик сборной России по лыжным гонкам в обход санкций. О нелегальной продаже трака в РФ стало известно после того, как им похвасталась трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Об этом сообщает Aftonbladet. Пресс-менеджер Volvo Group Клас Элиассон выступил с заявлением по этому поводу. Он не стал раскрывать подробности расследования, ведь по этому делу идет суд в одной из стран Европейского Союза.
Мы установили, кем был продан автомобиль. Это компания из страны ЕС. Мы прекратили поставки компании, которая продала товар.
Напомним, скандал разгорелся в мае 2025 года, когда в соцсетях ФЛГР появился пост о покупке вакс-грузовика Volvo. Вяльбе сделала несколько фотографий на фоне трака.
Федерация лыжных гонок России приобрела новый седельный тягач VOLVO FH16 780 XXL AERO для транспортирования сервис-прицепа.
Это самый мощный серийный тягач в мире, теперь он – часть технической поддержки сборной России. Его отличительная черта позволяет перемещать сервис-прицеп в любых погодных условиях.
Volvo тут же начало расследование, как их грузовик оказался в России, ведь клиентам компании запрещено перепродавать машины в страны-агрессоры (РФ и Беларусь).
Напомним, Вяльбе известна своей поддержкой президента РФ Владимира Путина. Она настолько любит "русский мир", что однажды предложила разбомбить центр Лондона. Позднее бывшая лыжница извинилась, однако сделала только хуже.