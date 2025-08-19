В одной из стран ЕС проходит суд из-за контрабанды грузовика в РФ

Шведский концерн Volvo прекратил сотрудничество с компанией, которая продала их грузовик сборной России по лыжным гонкам в обход санкций. О нелегальной продаже трака в РФ стало известно после того, как им похвасталась трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Об этом сообщает Aftonbladet. Пресс-менеджер Volvo Group Клас Элиассон выступил с заявлением по этому поводу. Он не стал раскрывать подробности расследования, ведь по этому делу идет суд в одной из стран Европейского Союза.

Мы установили, кем был продан автомобиль. Это компания из страны ЕС. Мы прекратили поставки компании, которая продала товар. Клас Элиассон

Напомним, скандал разгорелся в мае 2025 года, когда в соцсетях ФЛГР появился пост о покупке вакс-грузовика Volvo. Вяльбе сделала несколько фотографий на фоне трака.

Елена Вяльбе на фоне грузовика Volvo

Федерация лыжных гонок России приобрела новый седельный тягач VOLVO FH16 780 XXL AERO для транспортирования сервис-прицепа. Это самый мощный серийный тягач в мире, теперь он – часть технической поддержки сборной России. Его отличительная черта позволяет перемещать сервис-прицеп в любых погодных условиях. ФЛГР

Volvo тут же начало расследование, как их грузовик оказался в России, ведь клиентам компании запрещено перепродавать машины в страны-агрессоры (РФ и Беларусь).

Короткий обзор на VOLVO FH16 780 XXL AERO

Напомним, Вяльбе известна своей поддержкой президента РФ Владимира Путина. Она настолько любит "русский мир", что однажды предложила разбомбить центр Лондона. Позднее бывшая лыжница извинилась, однако сделала только хуже.