ЧС-2025 з волейболу: розклад, трансляції та результати матчів жіночої збірної України (відео)

Українки зіграють як мінімум 3 матчі на турнірі

У суботу, 23 серпня, жіноча збірна України з волейболу стартує на своєму другому в історії чемпіонаті світу, що проходить у Таїланді. Паралельно в Китаї проходить молодіжний чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, трансляції та результати матчів збірної України на ЧС-2025. Синьо-жовті розпочнуть свій шлях на турнірі у групі H разом із Сербією, Японією та Камеруном. До 1/8 фіналу вийдуть по 2 команди з кожної групи.

Розклад, трансляції та результати матчів жіночої збірної України з волейболу на ЧС-2025 (оновлюється)

Субота, 23 серпня

16:30 Сербія — Україна

Понеділок, 25 серпня

13:00 Японія – Україна

Середа, 27 серпня

16:30 Україна — Камерун

Склад жіночої збірної України на ЧС-2025 з волейболу

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравальник італійської "Перуджи" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід із національної команди головної зірки, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі. У 2025 році Олег натякнув на своє повернення до збірної, однак у Федерації волейболу України його поки не чекають.