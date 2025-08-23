ЧМ-2025 по волейболу: расписание, трансляции и результаты матчей женской сборной Украины (видео)
Украинки сыграют как минимум 3 матча на турнире
В субботу, 23 августа, женская сборная Украины по волейболу стартует на своем втором в истории чемпионате мира, который проходит в Таиланде. Параллельно в Китае проходит молодежный чемпионат мира по волейболу среди мужчин.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины на ЧМ-2025. Сине-желтые начнут свой путь на турнире в группе H вместе с Сербией, Японией и Камеруном. В 1/8 финала выйдут по 2 команды из каждой группы.
Расписание, трансляции и результаты матчей женской сборной Украины по волейболу на ЧМ-2025 (обновляется)
Суббота, 23 августа
16:30 Сербия — Украина
Понедельник, 25 августа
13:00 Япония – Украина
Среда, 27 августа
16:30 Украина — Камерун
Состав женской сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу
Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из национальной команды главной звезды, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе. В 2025 году, Олег намекнул на свое возвращение в сборную, однако в Федерации волейбола Украины его пока не ждут.