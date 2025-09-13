Канело — Кроуфорд: онлайн-трансляція раннього андеркарда (відео)
Декілька поєдинків шоу Канело — Кроуфорд будуть доступні для безкоштовного перегляду
У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться велике шоу професійного боксу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).
Пряма трансляція поєдинків раннього андеркарда шоу Канело-Кроуфорд буде доступна для перегляду на YouTube-каналі UFC. Початок етеру 14 вересня о 00:30 за київським часом.
Канело — Кроуфорд: онлайн-трансляція раннього андеркарда
Усі бої раннього андеркарда шоу Канело — Кроуфорд
- Сергій Богачук (26-2, 24 KO) — Брендон Адамс (25-4, 16 KO)
- Іван Дичко (15-0, 14 KO) — Джермейн Франклін (23-2, 15 KO)
- Реіто Цуцумі (2-0, 1 КО) — Хав’єр Мартінес (7-2, 4 КО)
- Султан Альмохамед (дебют) — Мартін Карабайо (0-0-1)
- Стівен Нельсон (20-1, 16 KO) — Райко Сантана (12-4, 6 КО)
- Марко Верде (2-0, 1 KO) — Маркос Осоріо-Бетанкурт (11-2-1, 8 КО)
Раніше "Телеграф" повідомляв, що офіційно безкоштовна трансляція шоу Канело — Кроуфорд не планується. Бій буде доступним для перегляду в прямому етері в Україні на кількох платформах. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на це протистояння. До речі, Усик дав свій прогноз на "бій століття".