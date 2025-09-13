Канело - Кроуфорд: онлайн-трансляция раннего андеркарда (видео)

Несколько поединков шоу Канело — Кроуфорд будут доступны для бесплатного просмотра

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большое шоу профессионального бокса. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

Прямая трансляция поединков раннего андеркарда шоу Канело — Кроуфорд будет доступна для просмотра на YouTube-канале UFC. Начало эфира 14 сентября в 00:30 по киевскому времени.

Канело — Кроуфорд: онлайн-трансляция раннего андеркарда

Все бои раннего андеркарда шоу Канело — Кроуфорд

Сергей Богачук (26-2, 24 KO) — Брэндон Адамс (25-4, 16 KO)

Иван Дычко (15-0, 14 KO) — Джермейн Франклин (23-2, 15 KO)

Реито Цуцуми (2-0, 1 КО) — Хавьер Мартинес (7-2, 4 КО)

Султан Альмохамед (дебют) — Мартин Карабайо (0-0-1)

Стивен Нельсон (20-1, 16 KO) — Райко Сантана (12-4, 6 КО)

Марко Верде (2-0, 1 KO) — Маркос Осорио-Бетанкурт (11-2-1, 8 КО)

Ранее "Телеграф" сообщал, что официально бесплатная трансляция шоу Канело — Кроуфорд не планируется. Бой будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на нескольких платформах. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на это противостояние. К слову, Усик дал свой прогноз на "бой века".