"Баварія" — "Челсі": де і коли дивитись центральний матч 1-го туру Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Німеччині

У середу, 17 вересня, переможець Клубного чемпіонату світу-2025 "Челсі" стартує в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА грою проти "Баварії". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Челсі".

У прямому етері в Україні суперматч "Баварія" – "Челсі" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Подивитися поєдинок зможуть власники підписок "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Гра "Баварія" — "Челсі" відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, за результатами жеребкування ЛЧ "Барселона" також зіграє з "Бенфікою", "Аталантою", "Аяксом", "Наполі", "Пафосом" та "Карабахом". "Баварія" своєю чергою проведе ігри проти ПСЖ, "Брюгге", "Арсеналу", "ПСВ", "Спортінга", "Юніона" та "Пафосу".

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький ПСЖ. До слова, парижани також виграли Суперкубок УЄФА. Нещодавно французький суперклуб посилився центральним захисником збірної України Іллею Забарним.