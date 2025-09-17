"Баварія" — "Челсі": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Центральна гра вікенду в Лізі чемпіонів відбудеться у Німеччині

У середу, 17 вересня, "Баварія" зіграє з "Челсі" у центральному поєдинку першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Гра пройде у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Челсі". Початок трансляції о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч "Баварія" — "Челсі"

У прямому етері в Україні суперматч "Баварія" — "Челсі" покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися поєдинок можуть власники підписок "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів.

Прогноз на гру "Баварія" — "Челсі"

На думку букмекерів, у господарів протистояння набагато більше шансів на успіх. Фахівці оцінюють ймовірністю тріумфу мюнхенців у 55%. Водночас успіх лондонців менш ймовірний – 22%. Проте найімовірнішим результатом зустрічі називається нічия з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,60).

Історія зустрічей

Команди зустрічалися між собою 7 разів. "Челсі" перемагав "Баварію" лише один раз, двічі було зафіксовано нічию, 4 перемоги на рахунку німців. В останній грі, яка відбулася у 2020 році, мюнхенці розгромили лондонців із рахунком 4:1.

А судді хто?

Розсудить зустріч іспансько-нідерландська бригада арбітрів на чолі з іспанцем Хосе Марією Санчесом.

Нагадаємо, "Челсі" є переможцем Клубного чемпіонату світу-2025. Таким чином, лондонський суперклуб став першою командою, яка виграла усі можливі трофеї на клубному рівні. Минулого сезону перемогу у Лізі чемпіонів здобув французький "Парі Сен-Жермен". До слова, парижани також виграли Суперкубок УЄФА.