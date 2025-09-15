"Бавария" - "Челси": где и когда смотреть центральный матч 1-го тура Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Германии

В среду, 17 сентября, победитель Клубного чемпионата мира-2025 "Челси" стартует в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА игрой против "Баварии". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Челси".

В прямом эфире в Украине суперматч "Бавария" — "Челси" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Игра "Бавария" — "Челси" состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, по результатам жеребьевки ЛЧ "Барселона" также сыграет с "Бенфикой", "Аталантой", "Аяксом", "Наполи", "Пафосом" и "Карабахом". "Бавария", в свою очередь, проведет игры против ПСЖ, "Брюгге", "Арсенала", "ПСВ", "Спортинга", "Юниона" и "Пафоса".

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ. К слову, парижане также выиграли Суперкубок УЕФА. Недавно французский суперклуб усилился центральным защитником сборной Украины Ильей Забарным.