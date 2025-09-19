Хабарі та трансфер Бленуце: "Динамо" відреагувало на скандальне інтерв’ю Кравця (відео)

Київський клуб відбувся загальними фразами й не став відповідати на звинувачення

Футбольний клуб "Динамо" зробив заяву після публічних звинувачень екснападника Біло-Синіх та збірної України, колишнього радника президента команди Ігоря Суркіса Артема Кравця. Напередодні Кравець розповів про корупцію у столичній команді й не тільки.

Відповідну заяву "Динамо" наводить dynamomania. Київський клуб не став відповідати на звинувачення, побажавши Кравцю подальших успіхів.

Футбольний клуб "Динамо" Київ завершив співпрацю з Артемом Кравцем. Сторінку нашої спільної історії перевернуто назавжди. У зв’язку з цим клуб не вважає за доцільне коментувати окремі висловлювання Артема. Бажаємо йому успіхів у подальшій професійній діяльності. ФК "Динамо" Київ

Кравець в інтерв’ю журналісту та блогеру Ігорю Бурбасу розповів про хабарі у "Динамо". Йому кілька разів пропонували великі гроші (близько 10 тисяч доларів), щоби влаштувати дитину до Академії "Динамо". Крім того, Артем зазначив, що ще взимку стежив за форвардом Владіславом Бленуце, проте тоді румун не вразив його. У результаті "Динамо" у літнє трансферне вікно придбало форварда, проте потрапило у скандал через соцмережі гравця.

Перед інтерв’ю Кравець зробив публічну заяву у соцмережах, де розповів про проблеми у "Динамо ". Столичний клуб після цього висміяв Кравця, нагадавши колишньому співробітнику клубу про провальний трансфер колумбійця Браяна Себальйоса.